شارك المطرب المصري “هشام عباس” جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة صور حديثه له شهدت ظهور إبنته “ياسمينا”، التى خطفت الانظار من والدها بجمالها، حيث يعد هذا أول ظهور لها علي السوشيال ميديا

حيث أحتفل الفنان بتخرج إبنته ياسمينا، وأرفق صورته معها بالتعليق متمنيا لها النجاح و التوفيق فى حياتها، حيث كتب:”مبروك حبيبتى على التخرج”. وحضر معها حفل تخرجها من الجامعه إلى جانب باقي أفراد أسرتها.

في سياقٍ آخر، حضر النجم المصري هشام عباس حفل زفاف الفنانة المصرية “نورهان منصور”، برفقة النجم حميد الشاعري، واسترجعا ذكرياتهما من خلال رقصةٍ أداها النجمان على أنغام أغنيتهما “عيني” التي صدرت قبل 23 عاما من الآن، وشاركهما في تلك الرقصة النجم المصري خالد سليم.

وعلي الصعيد الفنى، أنتهي الفنان هشام عباس مع الثلاثي حميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “زحمة الأيام”، بعد نجاح تجربتهم فى أغنية “قادرين”، التى تم عرضها رمضان الماضى 2020، والأغنية الجديدة تم تصويرها مؤخرًا، من كلمات الراحل سامح العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وسيتم إهداؤها للراحلين اللذين ستوضع صور ولقطات سابقة لهم بالكليب، ومن المقرر أن يظهر نجوم الأغنية بالملابس السوداء بالكليب، وقد حضرت أسرة الشاعر الراحل سامح العجمى، تصوير الأغنية بأحد الاستديوهات.