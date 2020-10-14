شاركت الفنانة البحرينية “هيفاء حسين” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة قديمة من طفولتها قارنت بينها وبين صورة إبنتها الصغيرة جواهر ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بينهما حيث تعتقد للوهلة الأولى أنها صورة واحدة لنفس الطفلة.

وطرحت هيفاء حسين سؤال عن مدى الشبه بينها وبين ابنتها جواهر لتؤكد لها تعليقات الجمهور أن ابنتها نسخة عنها بخاصة وأنها المرة الأولى التي تنشر فيها هيفاء حسين صورة من مرحلة الطفولة في حين اعتقد البعض أن هيفاء نفسها كانت أجمل من ابنتها حالياً.

وكانت هيفاء حسين قد رزقت بالتوأم جواهر وسلطان في نهاية عام 2019 بعد قرابة الـ10 سنوات من زواجها من المخرج الإماراتي حبيب غلوم، وتستعد حالياً للاحتفال بعيد ميلاد التوأم لأول مرة، وكانت هيفاء حسين قد شاركت متابعيها بأول صور واضحة لتوأمها عبر حسابها على إنستجرام منذ أشهر قليلة.

في سياقٍ آخر، تعرضت هيفاء حسين لهجوم كبير بسبب فارق السن بينها وبين زوجها الدكتور غلوم بعد أن نشرت صورة تجمعها به إلا أن أحد الأشخاص كتب تعليق جارح حول أن جمالها لا يفيد لأنها تزوجت من رجل في سن والدها وهو ما دفع هيفاء حسين للرد والدفاع عن زوجها.

وبدورها ردت الفنانة البحرينية على متابعها: “متزوجة واحد مخليني ملكة، يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته، متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل، متزوجة رجل بمعنى الكلمة، متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي، هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل إنما بالفعل”.

وقصة حب هيفاء وزوجها حبيب غلوم بدأت عام 2010 حيث أعلن الثنائي زواجهما، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف تصريحات الزوجان التي تكشف عن وجود علاقة حب قوية بين الطرفين.