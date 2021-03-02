فجّرت “زينب” إبنة الممثل المصري الراحل ​يوسف شعبان​ مفاجأة حول طريقة إصابة والدها ب​فيروس كورونا​، وقالت إن والدها ووالدتها أصيبا بكورونا في ​لبنان​، حين كان شعبان يصوّر مشاهده في مسلسل “​ملوك الجدعنة​”، من تأليف ورشة وبإشراف ​عبير سليمان​، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن بطولة ​عمرو سعد​، مصطفى شعبان، ​رانيا يوسف​، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، محمد عبد العظيم ووليد فواز.

وكان شعبان قد إنتهى قبل وفاته من تصوير مشاهده الأساسية في المسلسل، مع تبقي مشاهد بسيطة فقط، يمكن إيجاد حلول لها في عمليات التصوير والمونتاج.





