شاركت الفنانة المصرية “نيللي كريم” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور شهدت ظهور إبنتيها “سيليا” و”كندة” من طليقها الثانى خبير التغذية “هانى أبو النجا”، واللتان خطفتا الأنظار بشدة و بالشبه الكبير مع والدتهما .

ولم تكن هذه الصور التي حازت على إعجاب الجمهور هي الأولى، حيث سبق لـ نيللي الظهور مع ابنتيها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستجرام”، وانتشرت صورة لـ نيللي وهي تحمل ابنتها كندة وهي في عمر العام.

صورة تشهد ظهور الفنانة “نيللي كريم” وإبنتيها “كندة” و”سيليا” بجوارها في يمين الصورة

نيللي كريم مع إبنتها سيليا

في سياقٍ آخر، حرصت الفنانة نيللي كريم فى وقت سابق على نعى المنتجة الفلسطينية “مي مسحال” التى توفيت داخل منزلها، متأثرة بإصابتها بجلطة، وقالت عبر حسابها بـ إنستجرام: “البقاء لله فى المنتجة والكاتبة والصديقة وعشرة عمرى ومنتجه أول أعمالى “سحر العيون” “غبى منه في” “آخر الدنيا” “فتح عنيك” “أحلام الفتى الطائش” مي مسحال”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة نيللي كريم شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل ب 100 وش”مع الفنان آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى، واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاح منقطع النظير بين الجمهور، و تصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .