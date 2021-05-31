في أحدث ظهور لهما، خطفت إبنتا الفنان المصري ​محمد رمضان​ الأنظار بسبب الشبه الكبير بينهما وبين والدهما. وبصورة نشرها رمضان على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت حنين وكِنز إلى جانب محمد رمضان وقد رفعتا إصبع السبابة، في إشارة الى لقب رمضان: “نمبر وان”، وأرفق المنشور بتعليق: ” بناتي حبايبي حنين وكِنز محمد رمضان.. ربنا يحفظهما ويحفظ بناتكم جميعاً”.

وكان رمضان قد نشر منذ فترة قصيرة صورة تجمعه بزوجته وولداه علي وكِنز، وقد رفعوا أصابعهم بالطريقة نفسه، ليبدو محمد وكأنه يحاول التركيز على كونه “النمبر وان” بجميع المناسبات، وكان قد أرفق الصورة بتعليق: “كل سنة وأنتم معايا”.