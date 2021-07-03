تداولت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، عدة صور للفنانة الكويتية “هيا الشعيبي“، مع إبنتها، وكان الشبه بينهما لا يوصف، لدرجة جعلت عدد كبير من رّواد تلك المواقع يتفاعلون بكثافة مع الصور، واتفق عدد كبير منهم على الشبه الكبير بين النجمة الكويتية وابنتها.

الصور في الأصل نشرتها الفنانة الكويتية، عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وحرصت «هيا» علي شكر الفريق الذي تعاونت معه لتكون النتيجة على ما هي عليه، وتكون اللوكات “نار” حسبما وصفتها، وخصصت بالشكر شركة الأزياء التى روّجت لها تلك التصاميم، والاستايلست والماكير وكل القائمين على إطلالتها هي وابنتها في جلسة التصوير.

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و​مؤخرًا، روت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تفاصيل التجربة الصعبة التي عاشتها مع ابنتها وتعرضها للحرق معتبرة أن ما حدث لها كان بسبب الحسد.

وكشفت هيا الشعيبي تفاصيل هذا الحادث الذي تعرضت له مع ابنتها، مشيرة إلى أنه أثناء تواجدها في المنزل سمعت أصوات صراخ تزداد لتتلقى صدمة اشتعال النار في ابنتها.

وقالت هيا الشعيبي: “سمعت صوت صراخ فقلت انها بتلعب وعادي، ولكن الصوت ازداد فتوقفت عن الصلاة وركضت بسرعة الى الحديقة لأجد ابنتي تركض والنار تحرقها، فسارعت ورفعت ثوب الصلاة وحاولت إطفاء النار وحمايتها”.

واعتبرت الفنانة الكويتية أن الأزمة التي تعرضت لها ابنتها كانت نتيجة الحسد لأنها رأت دائرة كبيرة في داخلها عين، بحد تعبيرها.

وعبرت «هيا» عن حزنها وخيبة أملها من صدمتها في بعض صديقاتها اللواتي تخلين عنها في أزمتها الأخيرة وهو ما علّق عليه الكثير من المتابعين أنها تقصد برسالتها الغامضة الفنانة إلهام الفضالة لكنها لم تكشف عن اسمها.

وتابعت:” الواحد اذا مشي مع صديق لازم يعرف هذا صديقك يحبك لنفسك ولما تطيح في مشكلة ما يخذلك. هذه صداقة عمر أخوة ومحبة وانا عندي وايد رفيقات مو واحدة او اثنين اللواتي خذلوا لا وايد”.

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