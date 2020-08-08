شارك الفنان المصري هانى رمزي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعه من الصور له من “عالم ديزنى” بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، وشهدت الصور ظهور نادر لعائلته خاصة إبنيه الشابان اللذان لفتا الأنظار بالشبه الكبير لوالدهما .

يُشار إلي أن الفنان هاني رمزي متزوج من سيدة تُدعي “منى مهاب كامل” من محافظة أسيوط، ولديهما ولدان هما “شادي” و”جيسي”، ومن المعرف أن هانى رمزي يحرص دائماً علي إبقاء عائلته بعيداً عن الأضواء، حيث أنها حتى وقت قريب كان الجمهور لا يعلم شيئا، حتى قام هانى بنفسه بمشاركة صوراً لعائلته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

في سياقٍ آخر، قدم الفنان هاني رمزي بطريقة ساخرة نصائح لإزالة دهون البطن والقضاء على الكرش، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، لشاب وهو يؤدي تمارين صعبة في شرفة منزله، حيث يتدلي من الشرفة للشارع للتدريب على عضلات البطن، وعلق رمزي على المقطع الذي نشره ساخرا: “تمرين سهل للقضاء على الكرش ودهون البطن”، وسرعان ما استقبل الكثير من التعليقات الساخرة عقب دقائق من نشره للفيديو.

وعلي الصعيد الفنى، نفى المؤلف محمد محرز، حقيقة الأخبار المتداولة عن قيامه بكتابة جزء ثان من “فيلم غبي منه فيه”، الذي قام ببطولته الفنان هاني رمزي، موضحا أنه يقوم حاليا بتأليف فيلم بالتعاون مع “امين جمال” وإخراج سامح عبدالعزيز، ونشر صورة تجمعه بالمخرج سامح عبد العزيز على صفحته بموقع فيسبوك، للإعلان عن توقيع فيلم جديد يجمعهما.