تناقلت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا، صورة للإعلامية المصرية “وفاء الكيلانى” مع طفليها “جودي وريان” من طليقها الأول اللبناني “طوني مخايل”، واستطاعا أن يخطفا الأضواء من والداتهما بظهورهما النادر معها .

وتفاعل محبو وفاء الكيلاني مع ظهور إبنيهما النادر، حيث أكد البعض أن الصغيران يشبهانها كثيراً فملامحهما متقاربة بشكل لافت مع والدتهما، فيما ظاشار البعض أنهما يتمتعان بملامح أوروبية، كما طلب آخرون منها أن يتم نشر مزيد من الصور مع أولادها.

في سياقٍ آخر، عبرت الإعلامية المصريه وفاء الكيلاني عن دعمها لـ “ورد تيم حسن” نجل زوجها الفنان السوري” تيم حسن“، البالغ من العمر 14 عاما، وذلك عبد نشره مقطع فيديو كشف فيه عن حلمه في ان يكون فيزيائيًا فلكيًا وأن يلتحق بجامعة مرموقة. كما تحدث عن أحلامه وطموحاته، وأنه يريد أن يضع بصمته في تشكيل المستقبل، ويحلم باكتشاف كواكب أخرى، لا يمكن تصورها ويعتقد بأنه يستطيع أن يحقق ذلك يوماً ما.

حيث شاركت وفاء الكيلاني هذا المقطع عبر حسابها بإنستجرام وأرفقته برسالة من القلب لابن زوجها تيم حسن قائلة: “ورد أنت تجعلنا فخورون بك بشدة، أتمنى لك كل الخير حبيبي، وأن تصبح أحلامك حقيقة”، مضيفة في رسالتها لمتابعيها: “صوتوا لورد لكي يحقق حلمه من خلال كتابة رقم 6 في الرابط الموجود أسفل”.