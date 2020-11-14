تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والمشاهير علي السوشيال ميديا، مجموعه من الصور شهدت ظهور “عبدالله” نجل الفنان “أحمد السعدني” أحدهم كان الأخير قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق قائلاً :”رجلي الطويل”.

وأوضحت تلك الصورة التشابه الكبير والواضح بين الإبن “عبدالله” ووالده أحمد السعدني، وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي السعدنى مع تلك الصور بشكلٍ لافت، كما أشادوا ببشاشة وجهه، وإبنه الذي ورث عنه تلك ملامح وجهه فيما أعتبره البعض “نسخة طلق الأصل” منه.

في سياقٍ آخر، أحتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاد الـ 76 لوالده الفنان المصري صلاح السعدني اليوم الموافق 23 أكتوبر، وذلك بمشاركة جمهوره وجمهور والده بالاحتفال بعيد ميلاد عمدة الدراما المصرية، من خلال صفحته على إنستجرام ،حيث قام أحمد السعدني بنشر صورة حديثة للفنان صلاح السعدني من داخل منزله وهو يطلع على الصحف معلقًا عليها “كل سنه وانت بخير وصحه وسعاده ربنا يخليك لينا يا عمده “

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني كانت مشاركته من خلال “مسلسل شبر مية”، الذى عرض فى 45 حلقة، وشارك فى بطولته كل من نجلاء بدر، ندى موسى، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على روق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.كما ظهر كضيف شرف مسلسل “جمجوم وبم بم”.