إبن أحمد حلمي يخطف الأنظار في أول ظهور علني له.. تعرفوا اليه

نشرت الصفحة الرسمية لالتراس الفنان تامر حسني صورة جديدة له برفقة الفنان أحمد حلمي مع طفل قيل بأنه انه سليم، الذي يظهر للمرة الاولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واثار الطفل ضجة كبيرة بين المتابعين الذين اكدوا انع ابنه سليم، مستندين الى الشبه الكبير مع والده لناحية الملامح والحركات التي علق عليها العديد من الاشخاص واكدوا انها تشير الى انه كثير الحركة والمقالب الطريفة.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعا يا صاحب القلب الابيض .. A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy) on Jul 1, 2019 at 6:20am PDT



من جهة ثانية، نعى حلمي النجم المصري الراحل عزت ابو عوف وكتب له “وداعا يا صاحب القلب الابيض”.

وهو يواصل تصوير دوره فى فيلم “خيال المآتة” الذي سيعرض في عيد الاضحى المقبل ويشاركه البطولة خالد الصاوي ومنة شلبي.