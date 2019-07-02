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إبن أحمد حلمي يخطف الأنظار في أول ظهور علني له.. تعرفوا اليه

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ahmad helmy

أحمد حلمي

نشرت الصفحة الرسمية لالتراس الفنان تامر حسني صورة جديدة له برفقة الفنان أحمد حلمي مع طفل قيل بأنه انه سليم، الذي يظهر للمرة الاولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واثار الطفل ضجة كبيرة بين المتابعين الذين اكدوا انع ابنه سليم، مستندين الى الشبه الكبير مع والده لناحية الملامح والحركات التي علق عليها العديد من الاشخاص واكدوا انها تشير الى انه كثير الحركة والمقالب الطريفة.

 

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إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعا يا صاحب القلب الابيض ..

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من جهة ثانية، نعى حلمي النجم المصري الراحل عزت ابو عوف وكتب له “وداعا يا صاحب القلب الابيض”.
وهو يواصل تصوير دوره فى فيلم “خيال المآتة” الذي سيعرض في عيد الاضحى المقبل ويشاركه البطولة خالد الصاوي ومنة شلبي.

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