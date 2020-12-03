من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم الفن على التقاط الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ويُصدم الكثيرون من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عاماً، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عاماً.

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنانة السورية ”سلاف فواخرجي”، التى شاركت مؤخراً متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور والفيديوهات شهدت ظهور إبنها الأكبر “حمزة”، الذي أستطاع أن تخطف الأنظار بوسامته وبشبها الكبير مع والدته.

يُذكر أن الفنانة السورية متزوجه من الفنان والمخرج “وائل رمضان” منذ عام 1991 ولديهما إبنيهما الأكبر “حمزة”، والأصغر “علي” واللذان يُعدان نسخة طبق الاصل من والدتهما وهذا ما تؤكد عليه دائماً تعليقات متابعيها علي السوشيال ميديا.

وعلي الصعيد الفنى، نشرت النجمة السورية سلاف فواخرجي مقطع فيديو ترويجي لمشهد يجمعها بالنجم أيمن زيدان من مسلسل البيئة الشامية “الكندوش” حيث ظهرت وهي تخاطب أيمن بالقول: ” لاقيلي حل .. طالعني من العتمة ” . ولاقى الفيديو الترويجي إعجاب عدد كبير من جمهور سلاف ومتابعيها والذين أكدوا انهم بانتظار المسلسل.

يشار إلى أن “مسلسل الكندوش” عمل بيئة شامية من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين ويشارك في بطولته بالإضافة لأيمن وسلاف كل من كندة حنا وشكران مرتجى وأيمن رضا وآخرين .

يشار إلى أن “مسلسل الكندوش” عمل بيئة شامية من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين ويشارك في بطولته بالإضافة لأيمن وسلاف كل من كندة حنا وشكران مرتجى وأيمن رضا وآخرين .