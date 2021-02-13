كشف ” عادل نافع ” إبن شقيقة الفنان المصري الراحل ” علي حميدة ” عن تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته والذي وافته المنية يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز ال 55 عاما بعد صراع مع المرض إثر إصابته بسرطان الرئة .

فكتب عادل نافع في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن كلمات علي حميدة الأخيرة قبل وفاته قائلا : ” الحمد لله على حسن الخاتمة في ليلة الجمعة .. بعد أن أدى صلاة العصر وبعد ختام الصلاة والتسابيح أنهى كلامه بالحمد الله بعد أن نطق الشهادتين انتقل إلى رحمة الله تعالى .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وأقيمت صلاة الجنازة يوم أمس بعد صلاة الجمعة بمسجد الفتح في محافظة مرسى مطروح وفقا لما أعلن عنه إبن شقيقة الفنان الراحل في منشوره .. مشيرا إلى إستقبالهم للعزاء في منزل الأسرة بمنطقة السنوسية .