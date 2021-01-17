أحيا الدكتور ” عمرو المليجي ” الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة ونجل شقيقة الفنانة المصرية الراحلة ” فاتن حمامة ” الذكرى السادسة على رحيلها وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” هذا الصباح ” عبر قناة إكسترا نيوز .

فتحدث عمرو المليجي عن ذكرياته مع خالته وعن اليوم الأخير في حياتها فقال إنها كانت بصحة جيدة وخرجت للمشي مع زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب وتناولا الغداء في الخارج لكن بعد عودتها تعرضت لأزمة قلبية وتوفيت على الفور .

وأضاف أنه حين كان في عمر 16 عاما توفي والده في حادث فكانت خالته فاتن أول المتواجدين ولم تتركهم في هذه الظروف ويعتبرها بمثابة والدته الثانية فهي كانت قريبة ومحبة لكل أفراد العائلة صغارا وكبارا .

وتابع نجل شقيقة فاتن حمامة قائلا : ” كانت حاسة بينا أوي وقريبة من الصغير والكبير وموجودة طول الوقت لو حصل أي أزمة .. كانت بتعرف تفهم مشاكل كل واحد .. عمرها ما اتأخرت عن أي حد في العيلة .. كانت مجمعانا دايما لذلك إحنا افتقدنا بيت كامل مش مجرد شخص برحيلها ” .

وأهدى الدكتور عمرو المليجي للبرنامج مجموعة من الصور النادرة التي تعرض لأول مرة لسيدة الشاشة العربية والتي ظهرت بها مع أسرتها وشقيقاتها وأولادهن .

https://www.facebook.com/extranewstv/videos/445626370151001/?t=0