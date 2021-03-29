احتفى موقع ” صدى البلد ” بذكرى وفاة الفنان الراحل ” عبد الحليم حافظ ” التي توافق يوم غد الثلاثاء 30 مارس .

وفي لقاء أجراه ” محمد شبانة ” إبن شقيق الفنان الراحل مع الموقع كشف حقيقة زواج العندليب الأسمر من الفنانة الراحلة ” سعاد حسني ” .

حيث نفى محمد شبانة زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني مستدلا بما قاله الفنان الراحل من خلال مذكراته الصوتية التي من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة القادمة .. وسيتم الكشف عن أسباب عدم إتمام الزواج في المذكرات .

وتابع عن سبب ترويج هذا الخبر في حينها قائلا : ” كان سقط فيلمين لمدام سعاد فقالها أحسن حاجة إن نقول إنه اتجوزك وفيه شريط والشريط اتحرق والحركات دي علشان نخلي فيه بروباجندا .. ولو كان حصل جواز فعلا ما كان هنقول ” .

وأضاف شبانة أن عقد الزواج المنتشر الذى يكشف عن زواجهما غير صحيح وبه العديد من الأخطاء التي تؤكد عدم صحته .. والدليل على ذلك أن العقد تم كتابته على الآلة الكاتبة وبتوقيع كلا من يوسف وهبي ووجدي الحكيم اللذين توفاهما الله .

واستكمل : ” جايبة شيخ الأزهر يكتب العقد ومصر كانت الجمهورية العربية المتحدة سنة 60 كاتبة جمهورية مصر العربية كإنه عقد شقة مش عقد جواز ” .

وأكد إبن شقيق عبد الحليم حافظ على أنه لم يتخذ إجراءات قانونية ضد شقيقة الفنانة سعاد حسني التي ادعت وجود هذا العقد بسبب العشرة التي جمعت بين سعاد حسني وعائلة العندليب .