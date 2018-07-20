إبن قمر جيمي يحمل كنية جمال مروان

نشرت الفنانة قمر عبر حسابها على “سناب شات” صورتين تعودان لإبنها جيمي وهو في المستشفى يتلقى العلاج

وبدا لافتاً في إحدى الصورتين أن جيمي يحمل كنية والده المنتج جمال مروان، علماً أن قمر كانت قد لجأت إلى القضاء لكي تثبت ابوة جمال مروان لإبنها جيمي لكنها لم تنجح في ذلك كما أكدت طوال السنوات الماضية، مما دفعها إلى التراجع عن هذه القضية، والإعلان أنه لم يهمها أن يعترف جمال مروان بأبوته لـ جيمي، وانها ستستخرج له “باسبور” وتسجله على خانتها

المصدر: Sayidaty.net

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