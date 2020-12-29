تداولت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، أحدث صور شهدت ظهور “عادل” نجل النجمة المصرية ”مها أحمد”، والفنان “مجدي كامل”، والتى نشرتها الأولي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، واستطاع إبنها الشاب أن يلفت الأنظار بوسامته، كما استطاعت تلك الصور أن تحصد تفاعلا كبيراً من قبل الروّاد.

وبدا الإبن أكثر شبها بوالده الفنان “مجدي كامل”، الذي ظهر معهما في تلك الصورة أيضاً، فضلا عن كونه في بداية مرحلة الشباب، حتى إنه أصبح أكثر طولا من والدته، وتفاعل المتابعين مع تلك الصور واصفين نجلها بأنه يحمل ملامح والدته إيضاً، وخصوصاً نظرة العين.

في سياقٍ آخر، احتفلت الفنانة مها أحمد بعيد ميلاد زوجها من النجم مجدي كامل الـ 50، وهو من مواليد يوم 18 ديسمبر عام 1970، واختارت مها الاحتفال بصورة من زفافهما، ونشرتها عبر حسابها بموقع إنستجرام، مصحوبة بتعليق: “كل سنه وأنت طيب يا غالي يا أخويا وصاحبى وصديقى وحبيبى كل سنة وأنت أطيب وأحن وأعظم زوج وأب كل سنة وأنت قدوة لكل محبينك”.

وكان قد كشف “عادل” ابن الفنانة مها أحمد والفنان مجدي كامل، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” أول صورة له عقب تعافيه من مرضه الذى لم يفصح عنه، وأعلن عنه مؤخرا وكان غير قادر على الوصول لعلاج له، وكتب تعليقًا مقتضبًا على الصورة، قال فيه: “أنا سعيد”، وقد نشر عادل، في أكتوبر الماضى عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، معلنا شفاءه من مرضه الغامض.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن “مسلسل رسايل” كان أحدث أعمال مها أحمد مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبي، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.