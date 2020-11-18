من فترة لأخرى يحرص عدد من نجوم الفن على التقاط الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ويُصدم الكثيرون من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عاماً، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عاماً.

ومن بين هؤلاء، الفنانة المصرية “نيللي كريم” التى نشرت مؤخراً مجموعه من الصور شهدت ظهور إبنها الشاب الذي يشبهها إلي حدد كبير، الأمر الذي شكّل الصدمة الأكبر للجمهور؛ حيث كان يعتقد الكثير أنه مازال طفلاً خاصة أن نيللي كريم تخفي دائماً أي معلومات عن حياتها الشخصية.

يُذكر أن نيللي كريم قد تزوجت مرتين، وأنجبت من زوجها الأول بعمر صغير وهي مازالت طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولديها منه ولدين هما “كريم ويوسف” لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية “هاني أبو النجا” وانجبت منه ابنتين هما سيليا وكندة، وفي عام 2015 أعلنت انفصالها عنه.

في سياقٍ آخر، حصلت النجمة نيللي كريم على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في “مسلسل ب 100 وش”،من مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم مساء يوم الأحد بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة. وأنطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

وعلي الصعيد الفنى، تشارك نيللي كريم في بطولة “فيلم العميل صفر”، مع أكرم حسنى، وهو فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته الفنانون لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.

كما تبدأ النجمة نيللي كريم تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الرمضانى المقبل “دهب” بعد انتهائها من تصوير “فيلم العميل صفر”، للنجم أكرم حسنى، ويعد إسم المسلسل مبدئى وسوف يتم تغييره مع انطلاق التصوير، وحتى الان لم يتم تحديد الأبطال الذين يشاركونها فى بطولة العمل، وجارى اختيارهم الفترة الحالية