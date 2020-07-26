انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية أخبارا تم تداولها على نطاق واسع حول إتهام الفنانة الكويتية ” أمل العوضي ” بسرقة مبلغ مالي ضخم من أحد عملائها يدعى ” حاتم ” .

وهو الأمر الذي دفع أمل العوضي إلى الخروج عن صمتها ونفي تلك الاتهامات .. كما أكدت على إنها هي من تم استغلالها وكادت تتعرض للنصب وسوف تقاضي جميع الحسابات التي تداولت الخبر بدون أدلة .

فكتبت في منشور لها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” : ” هناك كلام متداول عبر السوشيال ميديا من شخص يدعى حاتم بإني استوليت على أمواله .. هذا الكلام عار تماما من الصحة وسأقاضي الأشخاص مطلقي هذه الإشاعة ومدعيها أيضا ” .

وتابعت : ” الموضوع باختصار وأنا مو مجبرة أبرر .. اتفقنا على معرض راح يكون في مكة المكرمة ومشيت بالاتفاق وأعلنت ذلك بدل المرة مرتين .. وأنت حطيت بوسترات وسوقا بإسمي ”

وأضافت أمل العوضي : ” كنسلتني قبل بيوم .. إنت اللي أخليت بالاتفاق مو أنا وحتي في بنود عقدك تعلمني قبل بأربعة أيام مو بيوم .. وعلى كل لو لك حق راح تاخده على عيني وراسي مو أقبل حدا يستغلني .. أكره الحرامية والنصابين .. الحمد لله والشكر لله ” .