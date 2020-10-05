تعرضت النجمة ” ريهانا ” لهجوم عنيف وموجة من الانتقادات بسبب استخدامها لكلمات حديث نبوي ضمن أغنيتها ” Doom ” خلال عرض ملابسها الداخلية ” Savage x Fenty ” وعرض مستحضرات تجميلها ” Fenty Beauty ” .

وهو الأمر الذي أثار غضب الجمهور الذي اتهمها بإهانة الدين الإسلامي وعدم احترام القيم الإسلامية عندما استخدمت أغنية بها آيات من الحديث النبوي مختلطة مع الإيقاع .

وتحتوي الأغنية التي كانت قد صدرت منذ أكثر من عامين على عينات صوتية إسلامية من الحديث الذي يبدو أنه يتحدث عن نهاية الزمان ويوم القيامة .

فتضمنت الأغنية جملة : ” نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ” وهو جزء من حديث إسلامي عن أبي موسى قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ” إن بين يدي الساعة الهرج ” قالوا : وما الهرج قال : القتل إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه ، قالوا : ومعنا عقولنا يومئذ ؟ قال : إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء ” من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء .