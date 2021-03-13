كشفت تقارير إعلامية أن ابتسام شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة خرجت من السجن بإخلاء سبيل، بانتظار نظر محكمة النقض بحكم محكمة الإستئناف التي قضت بسجن الشقيقتين بطمة مدة سنة.

وكانت الفنانة المغربية أعلنت براءتها وشقيقتها ابتسام من تهمتَي النصب والتشهير اللتين وُجّهتا إليهما في قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي”.

وعقدت مؤتمراً صحافياً في أحد فنادق الدار البيضاء مع محاميها عبد اللطيف بوعشرين، والذي عرض الوثائق التي تؤكد هذه البراءة، مشيراً إلى أن المحكمة لم تجِد أي دليل يؤكد أن لهما صلة بالحساب المذكور أو “تدخلهما في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع من طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم ونشر وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بغرض التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد”.



