قررت النيابة العامة بالجيزة إخلاء سبيل 5 متهمين بالتحرش اللفظي بالفنانة الصرية ” هنا الزاهد ” بكفالة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه لكلا منهم .

وذلك على خلفية مقطع الفيديو الذي وثقته هنا الزاهد أثناء قيادتها لسيارتها لمجموعة من الشباب الذين تعمدوا مضايقتها وملاحقتها والتحرش بها لفظيا بكلمات بذيئة .

وقامت أجهزة الأمن بفحص عددا من كاميرات المراقبة بالمكان الذي حددته هنا الزاهد لحدوث الواقعة والتي تبين رصدها لسيارة المتهمين وتم تحديد هويتهم وضبطهم .

وقال المتهمون للنيابة في إستماعها لأقوالهم : ” إحنا كنا بنبدي إعجابا بالفنانة ” .. فوجهت لهم النيابة تهمة التحرش اللفظي .

وكانت قد خرجت الفنانة هنا الزاهد بتصريحات لها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية في تعليقها على القبض على المتهمين : ” مكنتش مصدقة إن الأمن قبض عليهم ولما كلموني رحت على طول علشان يخدوا أقوالي وأوقع على المحضر ” .