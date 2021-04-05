أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، باخلاء سبيل الفنان المصري حسن شاكوش، بكفالة قدرها 20 الف جنيه في محضر المخالفات المحرر ضده لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية أثناء إقامته حفل افتتاح ضخما لكافيه بدون ترخيص وتقديم الشيشة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر وقررت حجز ٢٠ متهما آخرين ٢٤ ساعه لحين ورود تحريات المباحث الجنائية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد توجهت مساء أمس الأحد، إلى أحد الكافيهات في مدينة نصر لفحصه، وتبين أنه تم تشغيل الكافيه بدون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة، وأنه ملكية خاصة للمطرب حسن شاكوش.



وبالفحص تبين وجود مخالفات آخري في الكافية، منها العثور عدد من الأرجيلة «الشيشة» غير مصرح باستخدامها بقرار من مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تم اتخاذ قرار غلق المحل وتشميعه بمعرفة الجهات المختصة.

يُذكر أن هذه المخالفة القانونية ليست الأولى لشاكوش في 2021، ففي شباط/فبراير الماضي، حرّرت مأمورية الضبط القضائي في الرقابة على المصنّفات الفنية محضراً ضده بتهمة الغناء بدون ترخيص.

وتم تحرير المحاضر بعد الإعلان عن حفلة تجمع بين جوهرة وحسن شاكوش في ملهى ليلي في منطقة مصر الجديدة، فجاءت الرقابة في الموعد المحدّد للحفل وتم تحرير قضيتي جنحة مباشرة، بتهمة الرقص بدون ترخيص، فضلاً عن ارتداء جوهرة بدلة للرقص غير قانونية وقيامها بحركات تثير رواد المكان، كما تم تحرير القضية الثانية لحسن شاكوش لعدم حمله أي ترخيص أو مصنف فني خاص به نهائياً.