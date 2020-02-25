إدانة هارفي واينستين بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب وتبرئته من هذه التهمة!

أدين المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بتهمتين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.

وجاءت إدانة واينستين (67 عاما) في مدينة نيويورك بالاغتصاب من الدرجة الثالثة، وارتكاب فعل جنسي جنائي من الدرجة الأولى.

وتمت تبرئة واينستين من أخطر التهم الموجهة إليه، وهي الاعتداء الجنسي الوحشي والاغتصاب من الدرجة الأولى. ويواجه واينستين عقوبة تصل إلى حد السجن 25 عاما.

ومازال إمبراطور السينما السابق في هوليوود يواجه اتهامات في لوس أنجليس بالاعتداء على امرأتين في عام 2013.

ووجهت 80 امرأة على الأقل، بينهن ممثلات شهيرات مثل غوينيث بالترو وأوما ثورمان وسلمى حايك، اتهامات لواينستين بسوء سلوك جنسي تمتد إلى عقود مضت.