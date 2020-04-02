“إذا ألقى الزمان عليك شراً وصار العيش في دنياك مراً”… بصوت كاظم الساهر ومصطفى الاغا!

يحاول الفنانون والاعلاميون ان يرفعوا الروح المعنوية لمتابعيهم في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم كل على طريقته الخاصة.

وكان الفنان العراقي كاظم الساهر قد نشر، عبر حسابه على الفايسبوك، مقطع من قصيدة للشاعر اللبناني ايليا ابو ماضي تحث كلماتها على الصبر.

كما نشر الاعلامي مصطفى الاغا مقطعا من نفس القصيدة بإلقائه.

وتقول كلمات القصيدة:

إذا ألقى الزمان عليك شراً

وصار العيش في دنياك مراً

فلا تجزع لحالك بل تذكر

كم امضيت في الخيرات عمرا ً

وإن ضاقت عليك الارض يوماً

وبت تئن من دنياك قهراً

فرب الكون ما أبكاك الا

لتعلم أن بعد العسر يسراً

وإن جار الزمان عليك فاصبر

وسل مولاك توفيقا واجرا ً

لعل الله أن يجزيك خيرا ً

ويملئ قلبك المكسور صبراً

وإن جار الصديق عليك ظلماً

وقابلك الوفا بعدا وهجرا ً

فلا تحزن عليه وعش عزيزاً

فقد كنت الوفي وكفاك فخرا ً

هي الدنيا فلا تركن اليها

ولا تجعل لها في القلب قدراً

ومد يديك للرحمن دوماً

فربك لن يرد يديك صفراً