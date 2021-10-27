حرصت الفنانة المصرية “إلهام شاهين“، على حضور افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بإطلالة متميزة، على الريد كاربت في حفل الذي انطلق يوم الخميس قبل الماضي وانتهي في يوم الجمعة الموافق 22/10/2021.

حيث ظهرت النجمة إلهام شاهين، خلال المهرجان، بفستان منقوش طويل متعدد الألوان كت، وتميز بأنه مكشوفًا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويًا، مما أثار إعجاب الحاضرين.

ولكنها تعرضت لموجة من الإنتقادات من قبل الجمهور ومتابعيها على السوشيال ميديا، بسبب ظهورها بفستان يشبه فستان الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي ظهرت به مع الإعلامية منى الشاذلي خلال البرنامج، باختلاف استايل الفستان، ولكنه نفس الألون والنقوش تمامًا.

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من ناحية أخرى، تشارك إلهام شاهين لأول مرة كرئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية الكبري ضمن فعاليات الدورة السادسة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتي كشفت إدارة المهرجان عن تفاصيلها أمس خلال مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن قائمة لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، كل من الفنانة إلهام شاهين «رئيسًا»، والفنان الكويتي داود حسين، والمخرج الياباني Kakumoto atsushi، والمخرجة اليونانية Sissy PapathanasiouK، وكذلك الألباني Edond Xhumari.

كما تترأس الفنانة لقاء الخميسي، مسابقة لجنة تحكيم عروض المونودراما، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وتتضمن قائمة لجنة التحكيم والتي تأتي بعضوية الفنان العراقي جبار المشهداني، والفنان طارق صبري، ومن دولة كوسوفو Almaze Nura.

يُذكر أن المهرجان يكرم 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية خلال حفل الافتتاح ستكرم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب من مصر، كما سيتم تكريم داود حسين من الكويت، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من “بلجيكا” باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

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