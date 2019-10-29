إسراء عبد الفتاح تنشر صورة للمرة الأولى من حملها في شهورها الأخيرة

نشرت نجمة مسرح مصر الفنانة المصرية ” إسراء عبد الفتاح ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها من شهورها الأخيرة من الحمل وانتظارها لمولودها الأول من زوجها الفنان ” حمدي الميرغني ” بعد عامين من الزواج .

وظهرت إسراء عبد الفتاح في الصورة وهي أمام الكعبة المشرفة أثناء تأديتها العمرة مرتدية العباءة السوداء وتظهر عليها علامات الحمل وبطنها منتفخ بشكل لافت .

وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” اللهم اعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة .. اللهم حسن خلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه واجعله قرة عين لي ولوالده واجعله من عبادك الصالحين ” .

وحرصت إسراء عبد الفتاح على إخفاء خبر حملها لفترة طويلة ورغم كشف التقارير الصحفية الأمر إلا أنها ظلت ملتزمة الصمت ولم يعلق حتى زوجها الفنان حمدي المرغني عليه أيضا .. كما إنها قامت بتقليل عدد مرات ظهورها في عروض مسرح مصر .