دعا اثنان من مغني الراب الإسرائيليين إلى قتل مشاهير مسلمين، من بينهم المغنية دوا ليبا وعارضة الأزياء بيلا حديد، وكذلك الممثلة الإباحية السابقة ميا خليفة، في أغنية راب مثيرة للجدل أصبحت نشيد الحرب غير الرسمي، على خلفية دعمهم القضية الفلسطينية ومطالبتهم بوقف إطلاق النار في غزة.

أغنية إسرائيلية تدعوا للقتل والعدوان

وأصدر مغنيا الراب، نيس وستيلا، أغنيتهما التدريبية Harbu Darbu قبل ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الحين تمت مشاهدتها 18 مليون مرة على يوتيوب.

في الأغنية، هدد الموسيقيان المشاهير الثلاثة، الذين عبروا جميعًا عن مشاعر مناهضة للحرب، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي: سيمطر عليهم عاصفة.

ويرقص نيس وستيلا في طريقهما عبر الفيديو الموسيقي، صحبة لافتات البندقية على خلفية الصحراء.

الأغنية بالعبرية، ولكن عند ترجمتها إلى الإنجليزية، ومن الواضح منذ البداية أنها ستكون عدوانية، حيث يأتي عنوانها Harbu Darbu، يعني الفوضى.

الأغنية تتصدر التيك توك

وانتشرت مقاطع فيديو بعدد كبير جدا لشباب إسرائيليين من الجيل (زد) يرقصون على أنغامها وينشرون مقاطع لهم على تطبيقات تواصل اجتماعي مثل “تيك توك”.

حذر محللون من مثل هذا الانتشار الواسع في المجتمع الإسرائيلي لأغنية تحرض على القتل، واعتبروا أنها تعبير عن ظاهرة موجودة بالفعل في المجتمع الإسرائيلي وازدادت بفعل الحرب وصعود اليمين المتطرف الذي يشغل بعض قادته مناصب وزارية، وأثارت تصريحاتهم جدلا كبيرًا أيضًا.

هجوم على شقيقة بيلا حديد

يُذكر أن شقيقة بيلا، جيجي حديد، تعرضت هي الأخرى لهجوم من أكثر من جهة إسرائيلية، على رأسها الحكومة التي قالت في منشور عبر حسابها الرسمي في “إنستجرام”: “جيجي حديد، هل كنتِ نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنّكِ قادرة على غضّ الطرف عن الأطفال اليهود الذين ذُبحوا في منازلهم؟ صمتكِ يوضح موقفكِ. نحن نراكِ”.

كما نشر الحساب صورة أخرى لغرفة ألعاب أطفال ذات أرضية ملطّخة بالدماء، وكتب: “جيجي حديد، إذا لم تديني هذه، فكلماتكِ لا تعني شيئاً”.

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