إسعاد يونس تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

استضافت الفنانة المصرية ” إسعاد يونس ” في حلقة يوم أمس من برنامجها ” صاحبة السعادة ” المذاع على قناة ” dmc ” الفنان المصري ” خالد زكي ” .

وخلال الحلقة وجه خالد زكي إلى الفنانة إسعاد يونس سؤالا حول السبب من وراء ابتعادها عن التمثيل على الرغم من أن اللون الذي تقدمه ” نادر الوجود ” ومطلوب على حد قوله .

فأجابت أن السبب يرجع إلى القرار الذي اتخذته منذ فترة طويلة باتجاهها إلى مجال الإنتاج جيث لم تكن ترغب في أن يقال عنها إنها تنتج لنفسها .. وإنها طوال هذه الفترة لم تشارك في أي عمل سوى فيلم ” زهايمر ” مع الفنان ” عادل إمام ” والتي ظهرت فيه كضيفة شرف .

وقالت إسعاد يونس إنها في الوقت الحالي أيضا مبتعدة عن الإنتاج وإنها لم تعد للتمثيل بسبب عدم إيجادها للدور الذي يناسبها ويناسب نوعية الفن الذي تحب تقديمه .

كما كشفت أنها أحيانا تفكر في العودة إلى الكتابة من أجل تأليف الشخصية والدور الذي يناسبها .