إصابة إبن أخت سيرين عبد النور بالسرطان .. والأخيرة في حالة نفسية سيئة

كشفت سابين نحاس شقيقة الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” عن إصابة إبنها ” كيفين ” والبالغ من العمر 16 عاما بسرطان الدم ” اللوكيميا ” .

حيث نشرت سابين صورة لإبنها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهو على سرير داخل المستشفى حيث بدأ في تلقي جلسات العلاج الكيماوي .

حيث بدأ رحلة علاجه مؤخرا بأحد المراكز الطبية في بيروت .. ومن ‏المقرر أن يظل مقيما بالمركز لمدة تتراوح بين 20 و 40 يوما على حسب استجابته الجسدية للعلاج الكيماوي .

وأوضحت سابين في تصريحات لمجلة ” سيدتي ” أن إبنها كيفن لم يكن يعاني من أي شئ سوى الإجهاد الذي ظنت إنه ناتج طبيعي للمرحلة العمرية التي يعيشها إبنها في سن المراهقة .. إلا إنه اشتكى مؤخرا من تعب في ركبتيه ولكنها لم تلق بالا بهذا الأمر لإنه سبق واشتكى منه أخاه الأكبر بسبب مرحلة النمو الطبيعية وزيادة الطول .

مشيرة إلى إنهم اكتشفوا حقيقة المرض مع إصابته بأنفلونزا حادة سقط على إثرها في المنزل ومع إجراء الفحوصات تبين إنه مصاب بسرطان الدم .

واستقبلت خالته النجمة سيرين عبد النور التي تمر بحالة نفسية سيئة على إثر ذلك كم كبير من الرسائل عبر موقع التغريدات ” تويتر ” التي تتضمن الدعم لها والدعوات بالشفاء لإبن شقيقتها .

كما دعت سيرين عبد النور لكيفن بأن يعطيه الله القوة من أجل تحمل العلاج الكيميائي .. مؤكدة أن على كيفن أن يتحلى بالكثير من الإيمان والإيجابية .