كشفت مصادر وحسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة الفنان الكويتي ” عبد الإمام عبد الله ” اليوم الإثنين بجلطة دماغية ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .
وأشارت المصادر إلى أن عبد الإمام عبد الله تم نقله إلى مستشفى مبارك في الكويت العاصمة لتلقي الرعاية والإجراءات الطبية اللازمة وأن حالته الصحية مستقرة .
وكتبت الإعلامية الكويتية ” نيفين أبو العوافي ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن الوضع الصحي للفنان الكويتي قائلة : ” لله الحمد والمنة .. تخطى الفنان القدير عبد الإمام عبد الله عارض صحي بعد أن أصيب بجلطة خفيفة بالراس ” .
وتابعت : ” وحالته مستقرة حيث هاتفته للإطمئنان على صحته وهو حاليا يتلقى العلاج في المستشفى .. ألف لا بأس عليك ” .