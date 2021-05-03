كشفت مصادر وحسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة الفنان الكويتي ” عبد الإمام عبد الله ” اليوم الإثنين بجلطة دماغية ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وأشارت المصادر إلى أن عبد الإمام عبد الله تم نقله إلى مستشفى مبارك في الكويت العاصمة لتلقي الرعاية والإجراءات الطبية اللازمة وأن حالته الصحية مستقرة .

وكتبت الإعلامية الكويتية ” نيفين أبو العوافي ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن الوضع الصحي للفنان الكويتي قائلة : ” لله الحمد والمنة .. تخطى الفنان القدير عبد الإمام عبد الله عارض صحي بعد أن أصيب بجلطة خفيفة بالراس ” .

وتابعت : ” وحالته مستقرة حيث هاتفته للإطمئنان على صحته وهو حاليا يتلقى العلاج في المستشفى .. ألف لا بأس عليك ” .

لله الحمد والمنه تخطى الفنان القدير عبدالامام عبدالله عارض صحي بعد ان اصيب بجلطة خفيفة بالراس وحالته مستقره حيث هاتفته للاطمئنان على صحته وهو حاليا يتلقى العلاج في المستسفى.

الف لا بأس عليك.#العشر_lلاواخر_من_رمضان #عبدالامام عبدالله — Nivin abulafi (@Abdallah20105) May 2, 2021