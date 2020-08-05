تعرضت داليدا عياش زوجة الفنان اللبناني رامي عياش لإصابة نتيجة الاإنفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت مساء امس وتسبب بسقوط الاف الاصابات وبأضرار مادية بالغة.

وفي التفاصيل، كانت داليدا عياش تتواجد في منطقة الأشرفية في بيروت حيث سقط الزجاج عليها، وذلك بعد سماع دوي الإنفجار القوي، وتم نقلها إلى المستشفى.

وقد تم تداول مقطع فيديو ظهرت فيه داليدا وهي في أحد المستشفيات تتلقى العلاج ووجها وجسدها ملطخ بالدماء بعد تعرضها لإصابة من جراء الإنفجار الكبير.

الجمهور بدوره تمنى لها الشفاء وأبدوا صدمتهم بعد أن شاهدوا الفيديو وأدركوا حجم الكارثة التي مرت بها بيروت.

يذكر أن المستشفيات في بيروت كانت قد أعلنت إمتلائها وسط محدودية الإمكانات خاصةً مع جائحة كورونا والمظاهرات السياسية التي في لبنان، والخسائر التي تعرضها لها المواطنون كبيرة بين مادية وأرواح بشرية، وقد أبدت الدول المجاورة دعمها وحزنها لما أصابهم ضمن حملات واسعة.