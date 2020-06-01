كشفت الفنانة المصرية ” نهال نبيل ” في تصريحات صحفية لها عن إصابتها هي ووالدتها بفيروس كورونا المستجد .

وذلك بعد ثبوت إيجابية المسحة اللتان قاما بها .. وأكدت على خضوعهما للعزل المنزلي بالوقت الحالي والالتزام بالعلاج .

كما نشرت الفنانة ” مي فاروق ” منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تعلن به عن هذا الخبر مطالبة من متابعيها الدعاء لهما بالشفاء العاجل .

فكتبت قائلة : ” وادي خبر من أسوأ الأخبار اللي عرفتها .. دعواتكم للجميلة حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء أصابهم الفيروس ” .

وتابعت : ” ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي إنتي وماما أزمة وتعدي .. دعواتكم جميعا ” .

يذكر أن نهال نبيل اشتهرت بغنائها لتتر المسلسل المصري ” سارة ” .. كما تعاونت مؤخرا مع الفنانة السوية ” أصالة ” في إخراج أغنية شامخ .