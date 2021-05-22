كشف الفنان المصري ​علي الحجار​ عن إصابته هو وزوجته ب​فيروس كورونا​، اذ كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: “زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة، الحمدالله على كل شيء.. دعواتكم بالشفاء”.

وتلقى عدد كبير من الرسائل التي تمنت لهما الشفاء العاجل.

تجدر الإشارة الى أن الحجار كان قد اطلق مؤخرًا أغنية “اشتقنالك” بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهي من كلمات الممثل المصري صلاح عبدالله، وألحان أحمد الحجار، وتوزيع محمد حمدي رؤوف، واستطاعت هذه الأغنية ان تجذب عدد كبير من الجمهور في شهر رمضان.





