أعلنت وسائل إعلام أجنبية يوم الخميس الماضي عن إصابة النجم العالمي ” روبرت باتينسون ” بفيروس كورونا المستجد بعد إجرائه للتحليل الخاص بالفيروس والذي ظهرت نتيجته إيجابية .

وتسبب ذلك في إيقاف تصوير أحدث أجزاء سلسلة أفلام ” باتمان ” الذي يقوم ببطولته .

وذكرت شركة ” Warner Bros ” في بيان لها عن إصابة عضوا في فريق إنتاج الفيلم بفيروس كورونا ولكنها لم تكشف عن إسمه .. وأضافت : ” تصوير الفيلم توقف مؤقتا ” .

يذكر أن الجزء الجديد من سلسلة أفلام باتمان كان قد استأنف تصويره قبل أيام قليلة بعد توقف دام لمدة 6 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا .

وكان من المفترض أن يتم طرح الفيلم في دور العرض في يونيو 2021 غير أنه تم تأجيل ذلك إلى شهر أكتوبر بسبب التأخير .