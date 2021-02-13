شارك الفنان الإماراتي ​عيضة المنهالي​ الجمهور بأغنية جديدة حملت عنوان “إصبر عليّه” لمناسبة ​عيد العشاق “الفلانتاين” الذي يحل بعد يومين​

.ومجدداً تعاون عيضة المنهالي مع الشاعر رامي العبودي في كلمات الأغنية، ومع المايسترو ميثم علاء الدين من ناحية الألحان والتوزيع الموسيقي.

وأكد عيضة عن سعادته بهذا العمل المختلف والمميز من جميع الجهات، موضحاً أنه عمل يحمل فكرة جديدة في الكلمة والأسلوب الغنائي الذي أحب المنهالي أن يقدمه للجمهور الخليجي والعربي الذي يكّن له كل محبة وتقدير.

وتم طرح الأغنية عبر قناة المنهالي الرسمية في “اليوتيوب” ضمن فيديو كليب جهّز خصيصاً، متضمناً كلمات الأغنية وكافة التفاصيل الخاصة بتسجيل وتنفيذ الأغنية وتحت اشراف ومتابعة ادارة أعماله صالح العلي، محققة نسبة مشاهدات عالية مع الساعات الأولى لعرضها.