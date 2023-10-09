نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، بإطلالة مفاجئة



إطلالة مفاجئة لهنا الزاهد: وظهرت هنا الزاهد، بفستان جرئ باللون الأسود مكشوف الأكتاف، وتركت شعرها منسدلا واعتمدت مكياجا هادئا أبرز ملامحها.

إطلالة هنا الزاهد

لتنهال عليها تعليقات الجمهور التي جاءت كالتالي: ماشاء الله جميلة، انتي قمر، انتي أحلى من باربي، جميلة بشكل ميتوصفش.

شائعة إنفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

وفي سياق آخر، كانت قد علقت الفنانة على الشائعات التي تواجهها خلال الفترة الماضية حول أنباء انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي، والتي ظلت لفترة حديث السوشيال ميديا

هنا الزاهد وزوجها كما ردت الفنانة على الشائعات خلال تصريحاتها ببرنامج على راديو على إذاعة نجوم إف إم، وقالت: «لا ألتفت لمثل هذه الشائعات، ولا أرد عليها، فكل ما يشغلني هو عملي ومهنتي»

وتابعت قائلة: «وردود فعل الجمهور بعد كل عمل أقدمه.. أنا أحب الحياة والطاقة الإيجابية، ولا أنظر إلى من يُصدِّر لي طاقة.

وتابعت قائلة: «وردود فعل الجمهور بعد كل عمل أقدمه.. أنا أحب الحياة والطاقة الإيجابية، ولا أنظر إلى من يُصدِّر لي طاقة السلبية»

فيلم “مستر إكس”

يشار أن فيلم مستر إكس الذي جمع بين الزاهد وأحمد فهمي تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضي بجميع دور العرض، وحصد إيرادات كبيرة في الأسبوع الأول من عرضه.

وتدور أحداث فيلم “مستر إكس” في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الزوج السابق أو الحبيب السابق لكل شخص، والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم إذ تحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات

أبطال فيلم “مستر إكس”

فيلم “مستر إكس” من بطولة النجوم: أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ..، وضيوف الشرف: أكرم حسني، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ويعد فيلم “مستر إكس” التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمي والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائي مسلسل “الواد سيد الشحات” في شهر رمضان 2019، الذي شارك في بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود.

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