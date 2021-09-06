نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” مقطع فيديو لها عبر تطبيق ” سبوتيفاي ” وهي تغني أغنيتها الجديدة ” حطالي روج ” التي طرحتها مؤخرا .

وظهرت مايا دياب في الفيديو بإطلالة صادمة للجمهور حيث بدت بملامح مختلفة تماما عنها وأرجع المتابعين السبب في ذلك إلى عمليات التجميل .

https://www.facebook.com/watch/?v=168080798783243&t=23

والذين أشار البعض منهم إلى أنهم لم يتعرفوا عليها في البداية إلى أن سمعوا صوتها وطالبوها بالتوقف عن إجراء عمليات التجميل التي غيرت من شكلها السابق بشكل كبير والذي كان أفضل من الآن على حد وصفهم .

فجاءت بعض تعليقات المتابعين على موقع التغريدات تويتر مثل : ” وحياة الله كنتي أحلى قبل ومش بحاجة ” و ” مش مصدق مين اللي في الصورة ” و ” مين هاي ؟ لك شو هالمنظر خربت شكلها ” .

يذكر أن أغنية حطالي روج شارك الفنانة ” مايا دياب ” الغناء بها المطرب الشعبي ” محمود الليثي ” .. وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي .