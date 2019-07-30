إطلالة كارول سماحة بدون مكياج أو فلتر تجلب لها الإساءة والسخرية

نشرت الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” خلال قضائها لأجازتها على البحر التقطتها لها إبنتها ” تالا ” .

وظهرت إطلالة كارول في الصورة بدون مكياج بشكل طبيعي ولم تستخدم الفلتر ومرتدية قبعة قش مع ابتسامة عريضة تكشف عن استمتاعها بالأجواء .

وجاءت العديد من التعليقات التي أبدت إعجابها بإطلالة كارول وعفويتها .

إلا ان أحد المتابعين كتب في تعليق ساخرا من مظهرها ومهاجما لها قائلا : ” كارول سماحة صح المنظر رائع ولا في منه والصورة هاي إنما تبدين أكبر من عمرك بكثير ولا كأنها كارول اللي أنا عارفاها .. أكيد نسيتي نفسك هنا فظهرت على حقيقتك وبلا .. في الصورة الولية عمرها لايقل عن الستين وأنا أعرفك بنت العشرين ” .

لترد كارول معلقة على هذا التعليق وكتبت : ” أجمل عمر للمرأة هو 60 ” .

الأمر الذي أشاد به عدد كبير من المتابعين عن تعليق كارول الذي تمير بالرقي على حد وصفهم وإنها متصالحة مع نفسها ولديها ثقة بالنفس وأبدوا إعجابهم بجمالها وأخلاقها وشخصيتها التي تشبه فنها .