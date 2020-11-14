بعد فترة غياب طويلة، فاجأ النجم فضل شاكر جمهوره من خلال التواصل معهم عبر صفحته على تطبيق انستغرام، وردّ من خلال البث المباشر عن أسئلتهم بكل صراحة وتقبل التعليقات الجارحة برحابة صدر.

وكشف النجم اللبناني أنه لا يزال يعيش في مخيم “عين الحلوة” في لبنان، وأنه يرحب بزيارة جمهوره له في أي وقت من المخيم.

وعن ظروفه المعيشية قال إنه يجلس في غرفة منذ سنوات، ويعاني من ضيق التنفس، كما أنه لا يستطيع ممارسة الرياضة.

وأشار الى أن سبب غيابه هو بعض الأشخاص الذين لا يريدون ظهوره وعودته الى الساحة الفنية بسبب موقفهم منه، مؤكدا أنه سيكشف عن أسمائهم في وقت لاحق.

وحول إمكانية تعاونه من جديد مع النجم مروان خوري، أكد أنه أرسل له من قبل بعض الرسائل لكن يبدو أنه منشغل لذا لم يرد، معبرا عن حبه لإحساسه.

وعن رأيه في الحفلات الأونلاين التي قام بها بعض المطربين خلال فترة الحجر المنزلي بسبب أزمة كورونا قال إنه يشعر أنها نصب.

وأعلن أيضا عن تحضيره لأغنيات منفردة يطرحها خلال الفترة المقبلة، تتنوع لهجاتها.