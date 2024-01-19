صدمة كبيرة لجمهور الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد خبر طلاقهما، والذي اعتبروه خبرًا مفاجئًا ومحزنًا في نفس الوقت، الأمر الذى أثار اهتمام الكثير حول سبب الانفصال، نظرًا للعلاقة القوية الذى جمعت بينهما، وكان يأمل الجمهور في استمرار الزواج، ولكن من الواضح أن هذا الأمر لم يتحقق.

منى الشاذلي تحاول الصلح بين العوضي وياسمين عبد العزيز

وقال مصدر صحفي تدخل الإعلامية منى الشاذلي للصلح بين الثنائي، باعتبارها صديقة مقربة لياسمين عبد العزيز، وظهر ذلك واضحًا بعد استضافت الثنائي خلال برنامجها، خلال الفترة الماضية، أكثر من مرة.

حيث أكد المصدر أن منى الشاذلي أجرت مكالمات هاتفية مع الطرفين من أجل تبسيط الأسباب التي دفعت الثنائي لإعلان الانفصال، ومحاولتها لإنهاء وإزالة الخلاف، وإعادة المياه لمجاريها بينهما.

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت أول أمس 16 يناير 2024، من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيدوهات “إنستجرام”، منشور كتبت فيه : “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل احترام وتقدير” .

ثم أكد أحمد العوضي خبر الانفصال عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلًا عبر فيس بوك: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.

قصة زواج العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزوجت من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سوياً في مسلسل “لآخر نفس” عام 2019 الذى شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سوياً في مسلسل “اللى ملوش كبير” عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل “ضرب نار ” العام الماضى 2023.

الانفصال الفني بينهما

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى قررا الانفصال فنيا بعد مسلسل “ضرب نار”، لاسيما وأن العوضى تم تصعيده لتصدر بطولة مسلسل جديد بعنوان “حق عرب” والذى يعمل على تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، في حين تعمل ياسمين على التحضير لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة إذ قدمت آخر أفلامها “أبلة طمطم” عام 2018.

آخر كلمات ياسمين عبدالعزيز قبل طلاقها

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد نشرت قبل طلاقها بساعات على خاصية الاستوري بموقع «إنستجرام»: «إن المسرف في الحب دائما خسران».

وقالت ياسمين عبدالعزيز عبر ستوري «إنستجرام»، أمس، في آخر كلمات نشرتها قبل الطلاق يوم عيد ميلادها: «أكبر درس تعلمته في حياتي إن المسرف بالطيبة والحب دائما خسران»

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