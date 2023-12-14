أعلنت الإعلامية الشهيرة هبة حيدري خطوبتها رسميا بحفل أسطورى، ولم تكشف عن هوية خطيبها.

خطوبة هبة حيدري

ونشرت هبة حيدرى مقطع فيديو يوضح تفاصيل خطوبتها وتقدم العريس لطلب يدها، حيث استقلت طائرة خاصة لتنقلها بعد ذلك إلى إيطاليا وتذهب بعدها إلى أحد القصور التاريخية التى تعود إلى القرن السادس عشر بمدينة فلورنسا، وهناك يفاجئها خطيبها بطلب يدها ويقدم لها خاتم الخطوبة.

وعلقت الإعلامية الحميلة الشابة هبة حيدري على مقطع الفيديو معبرة عن سعادتها بما قام به خطيبها.

وتلقت هبة حيدري العديد من التعليقات التى تهنئها على الخطوبة، والتى وصفتها بأنها ليلة من ألف ليلة.

من هي هبة حيدري؟

ولدت هبة حيدري 25 أكتوبر 1989م، وهي إعلامية ومذيعة سورية من مدينة حلب تعمل في قناة إم بي سي 1.

درست إدارة أعمال في جامعة دمشق قبل الانتقال إلى الإمارات لدراسة دبلوم إعلام في تحرير الأخبار والتقديم التلفزيوني من «أكاديمية فوكس للاستشارات والتدريب والتطوير الإعلامي» بدبي.

وتوجت بلقب «ملكة جمال المذيعات العرب» لعام 2023، وقد بدأت مسيرتها الإعلامية في عام 2016 عندما ظهرت لأول مرة على شاشة “إم بي سي”.

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