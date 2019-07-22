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إعلامية مشهورة تنشر صورة لها وهي طفلة .. من هي ؟

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نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها وهي طفلة .

وظهرت رضوى بالصورة وهي تضع أحمر الشفاه باللون الأحمر .

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة في شكل حوار بينها وبين والدتها تكشف به عن حبها للروج الأحمر قائلة : ” أيوة يا ماما يعني تفتكري أنا بحب الروج الأحمر ليه ؟ .. ماما : انتي من يوم ما اتولدتي و انتي بتحبى الروج الأحمر يا عين ماما والدليل اهو ” .

وتفاعل عددا كبيرا من محبي ومتابعي رضوى الشربيني على الصورة وأشادوا بجمالها وهي طفلة وهي كبيرة أيضا .

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ايوه يا ماما يعنى تفتكرىً انا بحب الروج الأحمر ليه؟ ماما:انتى من يوم ما اتولدتى و انتى بتحبى الورج الأحمر يا عين ماما و الدليل اهو 😂😂😂

A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on

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