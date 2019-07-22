إعلامية مشهورة تنشر صورة لها وهي طفلة .. من هي ؟

نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها وهي طفلة .

وظهرت رضوى بالصورة وهي تضع أحمر الشفاه باللون الأحمر .

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة في شكل حوار بينها وبين والدتها تكشف به عن حبها للروج الأحمر قائلة : ” أيوة يا ماما يعني تفتكري أنا بحب الروج الأحمر ليه ؟ .. ماما : انتي من يوم ما اتولدتي و انتي بتحبى الروج الأحمر يا عين ماما والدليل اهو ” .

وتفاعل عددا كبيرا من محبي ومتابعي رضوى الشربيني على الصورة وأشادوا بجمالها وهي طفلة وهي كبيرة أيضا .