قامت قوات مكتب مكافحة المخدرات في مدينة مومباي بالهند بإلقاء القبض على ” آريان خان ” الإبن الأكبر لنجم بوليوود الفنان ” شاروخان ” وسبعة آخرين معه أثناء تواجدهم على متن سفينة سياحية بتهمة حيازة المخدرات .

وقال ” سمير وانكيد ” مدير منطقة مكتب مكافحة المخدرات في تصريحات له أن القوات هاجمت الحفل الصاخب على سفينة كورديليا ليلاً .. وتم ضبط آريان خان الذي يبلغ من العمر 23 عاما إلى جانب 7 أشخاص آخرين من بينهم نساء وكانوا في حالة من اللا وعي والهذيان .

وأضاف أنه خلال عملية المداهمة قام المشتبه بهم بإخفاء المخدرات في ملابسهم وحقائبهم .. وتمكن فريق مكتب مكافحة المخدرات من ضبط المواد المخدرة التي تمثلت في (إكستاسي وكوكايين وميفيدرون وكاراس ” .

ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة اليوم الاثنين لإتمام الإجراءات القانونية .