أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو رصد تدليعها لزوجها ومواطنها الفنان شهاب جوهر.

وتظهر الهالم الفضالة في الفضالة وهي تهتم بـ شهاب جوهر وترشّ العطر عليه بنفسها بعدما اختارت القارورة الملائمة، ليوضح زوجها أنها منعته من التعطّر بنفسه.

وقال شهاب جوهر في الفيديو معلقاً: “قالت لي اليوم أنا بعطرك” موضحاً أنها منعته من التعطر بنفسه.

وتداولت الفيديو صفحات مختصة بأخبار المشاهير، كما تفاعل المتابعون بشكل كبير مع المقطع، وانقسموا كعادتهم بين مؤيد ومعارض للمحتوى الذي يقدمه الثنائي منذ بداية زواجهما، وجاء في التعليقات: “هذي خصوصيات فهمنا انكم مبسوطين وبتكيدون ازواجكم السابقين”.

وعلقت متابعة: “حلوين بس هذا شي خاص الافضل ما تنشروه” وقالت إحدى المتابعات: “اتمنى من الهام وزوجها لا عاد ينشروا خصوصياتهم قبل زواجهم ما كنا نسمع عنهم وش فيهم ثنينتهم يبالغون باستعراض العلاقة وجمالها بدينا نحس في شي غلط”.