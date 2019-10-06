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إلهام الفضالة تظهر ب ” لوك جديد ” .. ماذا فعلت بشعرها ؟

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نشرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” تعلن فيه عن قرارها باعتماد لوك جديد لشعرها وتخليها عن شعرها الطويل .

حيث ظهرت إلهام الفضالة وهي متخلية عن جزء كبير من شعرها وطلت بقصة شعر ” كيرلي ” .

وقالت إلهام إنها قامت بذلك من أجل أن يصبح شكل شعرها متناسقا بالإضافة إلى استعدادها للشخصية التي ستقوم بأدائها في مسلسلها الجديد والتي ستتناسب معها هذه الإطلالة .

وأشارت إلى إنها لم تعتمد على استخدام ” الباروكة ” لإنها لا تناسب شكل وجهها وتغطي جزءا من جبينها .

ووصفت إلهام نفسها بإنها ” مجنونة ” وأنها عندما تقرر أن تفعل شيئا تفعله ولا تتراجع عن موقفها .

وتفاعل عدد كبير من متابعي إلهام الفضالة على مقطع الفيديو وانقسموا ما بين مؤيد ومعارض على الإطلالة الجديدة .

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