تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية إلهام الفضالة اثار اهتمام عدد كبير من المتابعين واشارت من خلاله إلى تميز أسلوبها وإطلالاتها.

وقالت إن امرأة أجنبية حاملاً استوقفتها وتحدثت إليها باللغة الإنكليزية وسألتها عما إذا كانت فنانة مشيرة إلى أنها معجبة إلى حد كبير بمجوهراتها وملابسها واسلوبها.

وأضافت: “حتى الأجانب ينعجبون في ستايلي” وهو ما اثار موجة من السخرية والانتقاد حيث رأى الكثير من المتابعين في هذا ضرباً من الغرور. كما أشار آخرون إلى ان هذا يدل على عدم ثقة بالمظهر.

ومما جاء في التلعيقات على أحد الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”: “لو مقتنعة بلبسك كان ماعليك من راي فلان وعلان لكن ماكو ثقة” و”الحمد لله على نعمه العقل”. وفي مقابل هذا دافع عنها آخرون معتبرين أنها تتميز فعلاً بالذوق الرفيع وأن هذا يظهر من خلال الصور التي تنشرها على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل.