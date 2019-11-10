إلهام الفضالة تكشف عن تعرضها ل ” تشوه ” في وجهها بسبب عملية تجميل

نشرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو كشف من خلاله عن تعرضها لتشوه في وجهها بسبب عملية تجميل أجرتها مؤخرا .

وأوضحت إلهام الفضالة في مقطع الفيديو أن العملية تسببت في مشكلة في خدها الأيسر والتي أدت إلى تورمه وفقدانها الإحساس به .

فقالت: ” لمن يسأل عن مشكلة وجهي بالفعل خدي متورم بسبب العملية الأخيرة حيث لا اشعر به .. وذلك بسبب تخديره أثناء العملية بأكثر من حقنة لذلك البعض يقول أن وجهي معوج لكن في الحقيقة ذلك نتيجة التورم الحادث بعد العملية ” .

وتفاعل العديد من المتابعين لإلهام الفضالة على الفيديو والبعض منهم انتقدها لكثرة عمليات التجميل التي تقوم بها وطالبوها بالتوقف عن هذا الأمر حفاظا على صحتها وحياتها .

يذكر هذه العملية تأتي بعد سلسلة من العمليات التي أجرتها الفضالة خلال الفترة الماضية فتسبب بعضها بتشوه وجهها .

حيث أطلت الفنانة منذ أسابيع وهي تكشف عن ندمها لإجراء إحدى عمليات التجميل التي تسمي ” تكساس ” بعد نشرها لمقطع فيديو تؤكد فيه أنها أصبحت تجد جزءا من وجهها بات مترهلا وتحتاج إلى عملية جديدة فيه وهي التي قامت بها مؤخرا .. ولكن بعد أن أجرت العملية الأخيرة يبدو أنها تعاني من جديد من فشلها .