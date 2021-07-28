لأول مرة بعد إعلان زواجهما، ظهرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” مع زوجها الجديد الممثل شهاب جوهر، حيث نشرت إلهام مجموعة من الصور والفيديوهات لها مع زوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيدوهات ” إنستجرام ” وأخري علي تطبيق “سناب شات“.

فظهرت الفضالة في إحدي الصور مع زوجها شهاب جوهر من كواليس مسلسلهما “من بعدي الطوفان“، وعلّقت على صورتها مع شهاب قائلة: “مساء الخير من كواليس تصوير مسلسل (من بعدي الطوفان)”،

كما ظهرت “إلهام” مع بعض الأطفال وهي تتحدث إليهم بشكلٍ طريف، فيما عبرت طفلة عن حبّها الكبير للنجمة الكويتية، وبدورها أكدت إلهام على حبّها الكبير للأطفال جميعًا، حيث قامت بالغناء معهم بشكل عفوي ما أثار إعجاب الجمهور. وقد وحقق هذا الفيديو آلاف المشاهدات منذ نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وتجسد الفضالة في مسلسل “من بعدي الطوفان” شخصية “أنيسة” بينما يقدم زوجها شهاب جوهر شخصية “درويش”، حيث كشفت إلهام عن بعض من ملامح الصراع الذي سيقع بينها وبين شهاب جوهر، ويشاركهما في البطولة، شهد سلمان، وفهد باسم، وشوق الهادي، وصمود المؤمن، وطلال باسم، وحسن عبدال، ورهف محمد، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج مناف عبدالله.

وتحرص النجمة الكويتية إلهام الفضالة في الآونة الأخيرة علي نشر العديد من المقاطع القصيرة والصور واللقطات الخاصة بكواليس مسلسلها الجديد.

وكان الممثل “ضاري عبد الرضا” أحد أبطال العمل قد كشف مؤخرًا في تصريحات صحافية بأن العمل لا ينتمي للدراما الكوميدية، كما لن يتم عرضه في شهر رمضان مثلما تردد، لافتًا إلى أن العمل يعد تجربة مختلفة وجديدة من ناحية العرض الدرامي، كما يجمع العديد من أبطال مسلسل “أمينة حاف”.

وأضاف عبد الرضا: “أقدم في مسلسل من بعدي الطوفان شخصية رجل بخيل جدا يواجه العديد من المواقف الكوميدية بسبب بخله، لكن أيضا يمر بخطوط حزينة نتيجة شخصيته، ويبدأ صراع بينه وبين شقيقته”.

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