قالت الفنانة إلهام شاهين إنها رأت عزت العلايلي آخر مرة في جنازة الكاتب الكبير وحيد حامد، وكانت دموعه تغالبه حزناً على رحيل الأخير بعد صراع مع المرض.

ولفتت الى انه قال لها: “كل أصحابي بيروحوا والدور بقى عليا”، وذلك بعد وداعه للفنان الكبير محمود ياسين قبل عدة أشهر، ومشاركته في تشييع جنازته.

وأكدت أن الساحة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت إنساناً عظيماً قبل أن يكون فناناً أعظم، لأنه أثرى السينما والدراما التليفزيونية بالعديد من الأعمال المميزة التي ستتناقلها الأجيال واحداً تلو الآخر، مضيفة: «لا أملك حالياً سوى الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه المولى عز وجل فسيح جناته”.

يذكر أن الفنان عزت العلايلي وافته المنية صباح أمس الجمعة وشيعت جنازته بعد صلاة العصر من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، حيث دفن في مقابر العائلة.

وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن وفاة عزت العلايلي طبيعية، إذ توفى في منزله وهو نائم وبشكل طبيعي، ولا صحة لما تردد عن إصابته بكورونا.