أعربت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عن غضبها واستيائها من الأحداث التي تشهدها فلسطين خلال الساعات الماضية خاصة بمنطقة حي الشيخ جراح التي يتم إجلاء سكانها من منازلهم .

فكتبت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر معلنة عن تضامنها مع القضية الفلسطينية : ” ما حدا فيه يوقف عالحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم ” .

وتابعت : ” اللي عم بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو لا العدو ولا الحليف ! .. الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة ” .

يذكر أنه وعلى مدار 11 يوم يشهد حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مواجهات واشتباكات ومطاردات من قوات الاحتلال الإسرائيلي لأهالى الحي .. بعد أن قرر الأهالي ونشطاء مواجهة أوامر إخلاء منازلهم لصالح جمعيات مستوطنين إسرائيليين .

وانطلق هاشتاج ” انقذوا حي الشيخ جراح ” على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والذي لاقى رواجا وتفاعلا واسعا من جانب النشطاء وعدد كبير أيضا من المشاهير .

ما حدا فيه يوقف عالحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم. اللي عم بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف! الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة — Elissa (@elissakh) May 9, 2021